كشف السفير ال​لبنان​ي لدى ​أنقرة​ غسان أحمد المعلم أن "السائقين اللبنانيين العالقين على الحدود العراقية - التركية، هم في طريقهم الان من الحدود إلى مرفأ تاشوجو في مرسين، من دون توقف، على أن يستقلوا عبارة تنطلق بهم إلى ​مرفأ طرابلس​ في لبنان مساء اليوم، حيث من المتوقع وصولهم يوم غد السبت".​​​​​​​

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان بأنقرة: السائقون اللبنانيون العالقون على الحدود مع العراق ييصلون الى مرفأ طرابلس غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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