ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل إلى 12 ألفا و855 إصابة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​إسرائيل اليوم​ لتصل إلى 12 ألفا و855 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة.

وذكرت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​ في بيان أنه خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، تم تأكيد 264 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكن تعافى في نفس الوقت 343 مريضًا من إصابتهم بالفيروس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد ​حالات​ التعافي اليومية من الفيروس عدد الإصابات ​الجديدة​.

هذا ووافقت ​الحكومة الإسرائيلية​ أمس على إعادة فتح ​الاقتصاد​ تدريجياً رغم اعتراضات قوية من السلطات الصحية بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.