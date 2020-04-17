ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل إلى 12 ألفا و855 إصابة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل اليوم لتصل إلى 12 ألفا و855 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 148 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تأكيد 264 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولكن تعافى في نفس الوقت 343 مريضًا من إصابتهم بالفيروس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات التعافي اليومية من الفيروس عدد الإصابات الجديدة.
هذا ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس على إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً رغم اعتراضات قوية من السلطات الصحية بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
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