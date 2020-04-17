مفتي السعودية: صلاتا التراويح والعيد في المنازل اذا استمرت كورونا

أشار مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل شيخ الى أن "صلاتا التراويح والعيد ستكون في المنازل اذا استمرت كورونا".
هذا والسعودية أعلى معدل يومي للزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بـ518 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في السعودية إلى 6380 حالة إصابة منذ تفشي المرض وحتى الخميس.
واشارت وزارة الصحة السعودية في بيانها، الخميس، الى إن "إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 83 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين ليصل إلى 990 شخصًا".
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