الصحة الإيرانية: تسجيل 1499 إصابة جديدة بكورونا و86 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية تسجيل 1499 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 79 ألفًا و494 حالة. كما أعلنت عن تسجيل 89 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4958.



وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، إن 6 محافظات في البلاد تواجه موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، بينما تشهد 4 أخرى تراجعا في وتيرة انتشار المرض. ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، أكدت الوزارة، أنه تم رصد موجة جديدة للفيروس في كل من محافظات ​طهران​ وخوزستان وكيلان ومازندران و​أذربيجان​ الشرقية، وكهكيلوية وبويرأحمد.

وأشارت إلى تسجيل انخفاض في وتيرة تفشي فيروس كورونا في محافظات قم ومركزي و​كرمان​ وأذربيجان الغربية.

وانتشرت عناصر من الحرس الثورى الإيرانى فى العاصمة طهران، للقيام بعملية تطهير وتعقيم للمدينة، لوقف تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.