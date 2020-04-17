245 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والإجمالي 2528 حالة

أعلنت السلطات في ​المغرب​ تسجيل 245 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ والإجمالي 2528 حالة.

وأظهرت بيانات موقع "Worldometer"، المتخصص برصد مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول ​العالم​ بلغ مليونين و101 ألف و875 حالة.

وتصدرت ​الولايات المتحدة​ قائمة الإصابات عالميا بـ644 ألفا و806، تلتها ​إسبانيا​ بـ182 ألفا و816، ثم ​إيطاليا​ بـ165 ألفا و155.

وحلت ​فرنسا​ رابعة بـ147 ألفا و863، تبعتها ​ألمانيا​ بـ135 ألفا و230، ثم ​بريطانيا​ بـ98 ألفا و 476، فيما بقيت ​الصين​ عند 82 ألفا و341.

من جهة أخرى، بلغ عدد الوفيات بالفيروس حول العالم 136 ألفا و112، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 523 ألفا و992.