سلطات إسبانيا تعلن عن 348 وفاة جديدة والإجمالي 19478 حالة

أعلنت السلطات الاسبانية تسجيل 348 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 19,478 حالة.
وكان وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، قد أعلن إن بلاده تمكنت من تجاوز ذروة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما أصاب الفيروس أكثر من 169 ألف شخص. وأضاف إيلا، خلال مؤتمر صحفي، أن إسبانيا ستركز في الوقت الحالي على ثني منحنى الإصابات الجديدة بالوباء.
وخففت السلطات الإسبانية، بعض القيود التي فرضت من جراء الوباء، وعادت بعض القطاعات إلى العمل مثل البناء والصناعة.
وجاء قرار إعادة فتح الشركات التي لم تستطع العمل عن بعد، بعدما حذر مسؤولون محليون في إسبانيا من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب استمرار حالة الإغلاق التي دخلت شهرها الثاني.
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