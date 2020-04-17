الصحة الاندونيسية: تسجيل 407 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 5923

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإندونيسية، تسجيل 407 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، وتسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420، كما أجرت الوزارة 42 ألف فحص لأشخاص حتى الآن.

أما في ​الفلبين​ التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، فسجلت وزارة الصحة 218 إصابة جديدة في آخر بياناتها الرسمية، ويصبح بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة 5878، كما سجلت 25 وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 387.

واعلنت الوزارة أن 52 مريضا تعافوا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 487.

وفي ​ماليزيا​، رصدت السلطات 69 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة يومية منذ أن فرضت ​الحكومة​ قيودا على الحركة والأعمال في 18 آذار الماضي، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 5251 ، كما أبلغت وزارة الصحة عن حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي الوفيات إلى 86 .