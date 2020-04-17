أعلن ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، أن "​الأزمة​ التي يعيشها ​العالم​ الآن بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ تجعل الحصول على ما يكفي من معدات ​الوقاية​ من العدوى أمر صعبا جداً"، موضحاً انه بما أن "المشكلة عالمية ويوجد نقص في معدات الوقاية على مستوى العالم، فمن الواضح أن هذه المسألة تشهد ضغطا كبيراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة البريطاني: يوجد نقص في معدات الوقاية من الكورونا على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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