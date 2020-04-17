البابا فرنسيس: لنصلِ معا من أجل النساء الحوامل ليحفظهن الله من الأوبئة

دعا البابا فرنسيس رعايا الكنيسة حول العالم بالتضامن في الصلاة من أجل النساء الحوامل حتى يحفظهن الله من الأوبئة، وقال: "لنصلِّ معًا من أجل النساء الحوامل، واللواتي سيصبحنَ أمَّهات ويتساءلنَ: "في أي عالم سيعيش ابني؟"، لكي يمنحهنَّ الرب الشجاعة لكي يسرنَ قدمًا في حملهنَ واثقات بأنَّ العالم سيكون مختلفًا ولكنّه سيكون على الدوام عالم سيحبه الرب دائمًا".
وكان البابا فرنسيس، قد أعرب عن الشكر للصيادلة الذين يعملون في زمن انتشار وباء كوفيد 19 لمساعدة المرضى. وفي قداس الصباح المعتاد الذي أقامه بمحل إقامته بالفاتيكان، رفع البابا الصلاة على نية الصيادلة، قائلا: "لقد وبخني بعض الناس خلال هذه الأيام لأنني نسيت أن أشكر عدداً من الأشخاص الذين يعملون أيضًا".
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