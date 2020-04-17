البابا فرنسيس: لنصلِ معا من أجل النساء الحوامل ليحفظهن الله من الأوبئة

دعا ​البابا​ فرنسيس رعايا الكنيسة حول ​العالم​ بالتضامن في ​الصلاة​ من أجل النساء الحوامل حتى يحفظهن الله من الأوبئة، وقال: "لنصلِّ معًا من أجل النساء الحوامل، واللواتي سيصبحنَ أمَّهات ويتساءلنَ: "في أي عالم سيعيش ابني؟"، لكي يمنحهنَّ الرب الشجاعة لكي يسرنَ قدمًا في حملهنَ واثقات بأنَّ العالم سيكون مختلفًا ولكنّه سيكون على الدوام عالم سيحبه الرب دائمًا".

وكان ​البابا فرنسيس​، قد أعرب عن الشكر للصيادلة الذين يعملون في زمن انتشار وباء ​كوفيد 19​ لمساعدة المرضى. وفي قداس الصباح المعتاد الذي أقامه بمحل إقامته ب​الفاتيكان​، رفع البابا الصلاة على نية الصيادلة، قائلا: "لقد وبخني بعض الناس خلال هذه الأيام لأنني نسيت أن أشكر عدداً من الأشخاص الذين يعملون أيضًا".