الصحة البلجيكية: عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف

أعلنت السلطات الصحية في ​بلجيكا​ أن وباء ​فيروس كورونا​ المستجد، تسبب بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص، مبينة أنه سجلت 313 وفاة في ​الساعات​ الـ24 الأخيرة ما رفع الحصيلة إلى 5163، كاشفة أن نصف الوفيات (2586) في دور للمسنين.

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