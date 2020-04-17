خارجية الصين: لم يحدث مطلقا أي تعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أنه لم يحدث مطلقا أي تعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين، مضيفا أن الحكومة لا تسمح بذلك.
وأشار تشاو لي جيان إلى أن "مراجعة إجمالي الإصابات في ووهان، التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية العام الماضي، كانت نتيجة تدقيق إحصائي لضمان الدقة مضيفا أن المراجعة ممارسة عالمية شائعة".
وراجعت السلطات الصحية في ووهان أمس إجمالي الوفيات وعدلتها بالزيادة بنسبة 50 بالمئة إلى 3869 شخصا لتدارك ما وصفته بالتقارير الخاطئة والتأخير في الإبلاغ عن الوفيات وغيرها من أوجه التقصير.
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