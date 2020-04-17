الدنمارك نحو تخفيف مزيد من القيود المرتبطة بكورونا

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أعلن مسؤولون الجمعة أن الدنمارك ستبدأ فتح مزيد من الأعمال التجارية الأسبوع المقبل في إطار تخفيف القيود التي فرضت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة عقب مفاوضات جرت خلال الليل بين الأحزاب السياسية الرئيسية عن اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من عودة البلاد إلى طبيعتها.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في منشور على فيسبوك "لا أحد يريد إبقاء الدنمارك مغلقة ليوم إضافي عمّا هو ضروري بشدّة. لكن علينا ألا نتحرّك بشكل أسرع مما يسمح لنا بإبقاء الوباء تحت السيطرة".

وبدأت الدنمارك إعادة فتح المدارس للأطفال الأصغر سنا الأربعاء بعد إغلاق استمر لشهر لمكافحة وباء كوفيد-19 العالمي، لتصبح أول دولة أوروبية تقوم بذلك.

وسيبدأ مصففو الشعر ومحلات الوشم إعادة فتح أبوابهم اعتباراً من الاثنين بينما ستعاود مدارس تعليم قيادة السيارات تقديم الدروس.

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كما ستبدأ المحاكم الدنماركية النظر في مزيد من القضايا بعدما اقتصر عملها على النظر في القضايا التي تعد غاية في الأهمية فحسب.

وحضّ مكتب منظمة الصحة العالمية الأوروبي دول المنطقة على التأكّد من تطبيق ضمانات كافية قبل البدء بتخفيف القيود.

وقال مدير المنظمة لمنطقة أوروبا هانز كلوغ إن على الدول "إعادة النظر" في قراراتها في هذا الشأن ما لن يكن بإمكانها ضمان تطبيق معايير معيّنة.

ورفعت فنلندا في وقت سابق هذا الأسبوع الحظر على السفر الذي كان مفروضة في منطقة هلسنكي. وسمحت النمسا إيطاليا وإسبانيا كذلك بإعادة فتح بعض الأعمال التجارية.

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