جثث مكدّسة في دار أميركية للمسنين يشتبه في أنها لمصابين بكورونا

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نيويورك: عثرت الشرطة على 17 جثة مكومة فوق بعضها البعض في مشرحة تابعة لدار رعاية مسنّين في نيوجيرزي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الخميس، في مؤشر آخر إلى الضغط الذي يتسبب به تفشي الفيروس على منشآت الرعاية.

وعثر عناصر شرطة في مدنية أندوفر الواقعة على بعد نحو 80 كلم غرب مدينة نيويورك على الجثث بعدما تلقوا بلاغًا من شخص مجهول، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

اكتشفت الجثث الاثنين في "وحدة إعادة التأهيل في أندوفر"، التي تعد بين أكبر دور الرعاية في ولاية نيوجيرزي، المتأثّرة بشدّة بالفيروس. ولم يعرف بعد سبب وفاة الأشخاص الـ17 لكن 26 شخصًا من إجمالي 68 توفوا أخيرًا في المنشأة كانوا مصابين بكوفيد19، بحسب الصحيفة. ولم تؤكد الشرطة عدد الجثث التي عثر عليها.

لكن في بيان نشر على صفحة شرطة أندوفر في موقع فايسبوك، قال أحد مالكي الدار، ويدعي حاييم شايبوم، إن المشرحة التي عادة تضم أربع جثث "لم تحوي يومًا أكثر من 15 جثة".

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وأوضح قائد شرطة أندوفر إريك دانيالسون لشبكة "سي إن إن" أن "الموظفين كانوا تحت ضغط واضح، وعلى الأرجح لم يملكوا عددًا كافيًا من الموظفين". من جهته أعرب حاكم نيوجيرزي عن "غضبه" حيال الطريقة التي تم من خلالها تكديس الجثث وأمر بفتح تحقيق.

أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 32 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب جامعة جونز هوبكز، بينما تعد نيوجيرزي الولاية الأكثر تأثّرًا بالفيروس بعد نيويورك. وأودى تفشي الوباء بحسب تقارير بحياة الآلاف في دور المسنّين، ما يسلّط الأضواء على مدى تأثر كبار السن بالوباء.



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