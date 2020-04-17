تقرير أمريكي يتحدث عن تنفيذ الصين تفجيرات نووية سرية تحت الأرض.. وبكين ترد

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم التسلح النووي - صورة أرشيفية

قالت الصين اليوم الخميس إنها ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية بعد أن أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بكين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة تحت الأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية إن بكين تفي بالتزاماتها في معاهدات الحد من انتشار الأسلحة، مضيفا أن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق عناء التفنيد.