شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون العربية بالنواب" تشيد بقرار السعودية بحجب موقع وكالة الأناضول التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأييده التام لقرار السلطات السعودية بحجب موقع وكالة الأناضول التركية داخل المملكة العربية السعودية بعد تكرار اساءتها للمملكة في الكثير من تقاريرها الرسمية.

وقال " أباظة " ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الاعلام الارهابى التركى دأب على بث السموم والاكاذيب والاشاعات ضد العديد من الدول العربية وفى مقدمتها دول الخليج العربى ومصر لمواقفها ضد النظام القطرى الارهابى ممثلا فى تميم بن حمد.

و طالب أحمد أباظة، جميع الدول اتخاذ موقف مماثل لموقف المملكة العربية السعودية لحجب المواقع الاعلامية التابعة لكل من تركيا وقطر ، مؤكداً أن استمرار المواقف الارهابية والعدائية من النظامين التركى والقطرى تجاه العديد من الدول العربية ومايفعله كل من نظامى قطر بقيادة تميم بن حمد وتركيا بقيادة رجب طيب اردوغان خاصة داخل ليبيا وسوريا والعراق واليمن يتطلب موقف عربى موحد لمواجهة هذين النظامين.

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كما دعا وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولى للإسراع فى اتخاذ خطوات حاسمة ضد الدول والأنظمة التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على آراضيها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت حجب مواقع الأنترنت الخاصة بالوكالة التركية وعدد من المؤسسات الإعلامية التركية، ودشن عدد كبير من السعوديين هاشتاج تصدر مواقع تويتر، يطالب بحجب المواقع التركية بعد تكرار اساءتها للملكة العربية السعودية ونشرها للشائعات والأكاذيب.