شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هنكل تطلق مبادرة "بيحمونا ادعموهم" لمساندة العاملين بالقطاع الصحي وتهدى الأطباء أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة هنكل، من خلال منتج برسيل بالتعاون مع بنك الشفاء المصري بإطلاق حملة "بيحمونا ادعموهم" وذلك لدعم العاملين بالمجال الطبي بمستشفيات الحجر الصحي وكافة مستشفيات مصر بوجه عام، وقد قامت الحملة بالتبرع لعدد من مستشفيات الحجر الصحي بمستلزمات النظافة لجميع عائلات الأطباء.

كما قامت الحملة بإطلاق أغنية مهداة للعاملين بالقطاع الطبي بالتعاون مع الفنان هاني عادل، وقد تجاوزت حاجز الـ٢ مليون مشاهدة في خلال 48 ساعة من عرضها، وتلقت العديد الآراء الإيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وقد تزين برج القاهرة بشعار الحملة في لفتة دعم وتقدير للعاملين بالمجال الطبي في مواجهة ڤيروس كورونا.

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