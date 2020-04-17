شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشيخ ترتر.. تسريب فيديو يؤكد انفراد الصوت للزميل حسن مجدى في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة من العيار الثقيل، وبعد ظهور الهارب عبد الله الشريف، ليكذب التسجيلات الصوتية التى انفرد بنشرها حسن مجدي في برنامج بيني وبينك، المذاع عبر الخليج 365 نذيع لكم هذا التسجيل بالفيديو للهارب، وهو يجري تلك التسجيلات التى أنكرها.

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ويظهر الشيخ ترتر في التسجيل الجديد، وهو يجري التسريب الصوتي، بعدما دأب في آخر حلقاته على تكذيب هذا التسجيل، والأكثر من هذا السخرية من نفسه، ووصف نفسه بالمسهوك، وواصل أكاذيبه واقتطع جزء من حلقة حسن مجدي الأخيرة، مدعيا أن "مجدى" قام بتركيب صورته على صورة عارية لخداع الجماهير، في حين أن المقطع كان للتدليل على إمكانية تذييف الصور مثلما يفعل الشيخ ترتر.

ويعتبر التسريب الجديد، ضربة قاسمة لمصداقية الشيخ ترتر، عقب سلسلة من الضربات المتتالية لمصداقيته، وكشف عدد كبير من أكاذيبه.

ووصف الجمهور هذا التسريب بمثابة النهاية للإعلامي الهارب عبد الله الشريف، حيث يدمر مصداقيته بالكامل، خاصة أنه جاء عقب يوم واحد من حلقته التى سخرها بالكامل لنفي التسريبات، والسخرية منها، بل والسخرية من نفسه، في محاولات بائسة لتكذيب التسجيل وإقناع جمهوره أن التسجيل ليس له.