شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لمراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء توريد القمح لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا أثناء موسم توريد القمح.

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أنه وفقا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بدأ موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من 15 إبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، موضحا أن الوزارة حددت مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحا حتى 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتى الرابعة عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

ولفت غلاب، إلى أن فترة توريد القمح تشهد زحام شديد أمام المطاحن، لاسيما وأنه أثناء هذا الموسم يتطلب وجود عدد كبير من العاملين، فضلا عن زيادة أعداد الموردين، موضحا أن التجمعات والزحام قد تكون سببا في نشر العدوى بفيروس كورونا في حال وجود أي مصاب بين المتواجدين.

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وطالب عمرو غلاب، وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزحام وتنظيم عمليات التوريد بما يحمي الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، حدد أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأوضح الوزير أن سعر توريد إردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح، إلا أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعما للفلاح وللزراعة المحلية.