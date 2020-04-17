شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بميكنة خدمات الفلاح وسرعة تعميم الكارت الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسرعة تعميم كارت الفلاح الذاكى، قائلا: "لن يقتصر على الخدمات الزراعية فقط، ولكنه سيكون بمثابة ميكنة جميع الخدمات والمميزات التى يحصل عليها الفلاح، وفى ظل الظروف الراهنة يجب سرعة تعميم الكارت منعا للزحام أثناء عمليات تحصيل مستحقات محصول القمح، وما شابه من خدمات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لمنع التجمعات، وأيضا فى إطار ميكنة جميع الخدمات ".

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن كارت الفلاح الذكي لن يقتصر على صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية فحسب، ولكن من خلاله يستطيع المزارع أن يحصل على السلف الزراعية، وسداد الأقساط، وإيداع المستحقات فى حسابه، وهذه الخطوة تأتي فى إطار توجه الدولة نحو القضاء على ظاهرة الحيازات الوهمية، والتأكد من تمتع المستحقين بالدعم خاصة فى منظومة الزراعة، ففى الكثير من الأحيان يكون هناك بعض الملاحظات على آلية صرف الأسمدة، ومن المتوقع أن يقضى الكارت الذكى على كل هذه الملاحظات السلبية.

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وأشار عضو اللجنة، إلى أن موسم توريد القمح من المواسم التى تشهد تزاحم فى بعض المحافظات سواء فى عمليات التوريد بسبب اماكن التجميع والشون والمسافات بين القرى وهذه الأمكن، أو خلال التحصيل، وهذا الأمر يستوجب أن تكون هناك آلية محددة للتوريد، بالإضافة لأخرى للتحصيل، على أن يكون كل شخص مسئول عن صرف مستحقاته بعيدا عن التزاحم.