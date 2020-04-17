شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: إشادة دولية بمصر فى مواجهتها لأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء متابعتها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تقريرًا أكدت خلاله متابعتها الدقيقة مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وفى مقدمتها التواصل مع وزارة الداخلية من خلال مساعدى وزير الداخلية لقطاعى حقوق الإنسان للاطمئنان على السجناء، وكذلك وزارة الهجرة والمصريين بالخارج للاطمئنان على وضع الجاليات المصرية بالعالم.
وأكدت اللجنة البرلمانية في محض متابعتها لكافة أوضاع الجالية المصرية بالخارج، تواصلها مع مع ايفان سورکوش، سفير الاتحاد الأوربى بمصر، ونستعرض في النقاط التالية ما نقله تقرير اللجنة على لسانه:
- الحالة فى إيطاليا وفى أسبانيا وفى فرنسا خطيرة، وأن بالنسبة لمصر فالأوضاع أحسن لأن الحكومة فى مصر تحركت فى الوقت المناسب، وأشار سفير الاتحاد الأوروبى.
- تجربة مصر فى التعامل والسيطرة على المرض فريدة ومهمة نظرا لسرعة تحرك أجهزة الدولة المصرية.
- طلب سفير الاتحاد الأوروبى طلب توجيه الشكر للأجهزة وللحكومة المصرية على تقديم التعاون والدعم والمساعدات مثلما حدث مع إيطاليا مؤخرة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة تواصلها مع السفير عمر سليم، سفير مصر فى أسبانيا، وأفاد بأن الأوضاع خطيرة، موضحا أنه يتواصل مع الجالية المصرية من خلال "الكول كونفرانس" وهى بخير ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ عليهم.
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