الصين: نمو الاقتصاد في الأمد الطويل لن يتأثر بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - وكالات:
قال متحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الجمعة إن إمكانات نمو البلاد في الأمد الطويل لن تتأثر بالتبعات قصيرة الأجل لجائحة فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث ماو شينغ يونغ الصحفيين في إيجاز صحفي أن تفشي كوفيد-19 هو أصعب حالة طارئة صحية عامة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية لكن العوامل الأساسية الاقتصادية للبلاد ما زالت دون تغيير.
وكوفيد-19 هو مرض يصيب الجهاز التنفسي ناجم عن فيروس كورونا المستجد.
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