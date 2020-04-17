البنك الزراعي: 250 ألف مستفيد من منحة الـ 500 جنيه لمواجهة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي لمصراوي، إن عدد المستفيدينمن منحة الـ 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كوررنا، بلغ 250 ألف عميل.

وبدأ البنك صرف منحة الـ 500 جنيه، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وطرحتها وزارة القوى العاملة، يوم الاثنين الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام.

وتوزع عدد العملاء لصرف المنحة من فروع البنك بين أكثر من 73 ألف عميل أمس الخميس، و76 ألف عميل يوم الأربعاء الماضي، و 65 ألف عميل يوم الثلاثاء الماضي، و 33 ألف عميل يوم الاثنين الماضي.

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وأضاف فاروق أن البنك صرف المنحة للعميل الذي تسلم رسالة بموعد صرف المنحة، وحضوره إلى البنك بأصل وصورة الرقم القومي .

كما سلم البنك العميل، كارت ميزة لكل عميل المدفوع مقدما لكل عميل لصرف الشهرين التاليين بسهولة من ماكينات الصراف الالي دون معاناة الذهاب للبنك وذلك لتدعيم الشمول المالي، بحسب فاروق.

وكان البنك الزراعي، اتخذ عددا من الإجراءات التنظيمية والوقائية، لسلامة وراحة العملاء والتخفيف من الزحام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.