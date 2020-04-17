ألمانيا تستقبل غدا لاجئين أفغان وسوريين قصّر من اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تستقبل ألمانيا غدا السبت 53 لاجئا قاصرا من مخيمات لجوء يونانية، ينحدر أغلبهم من سوريا وأفغانستان.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن من بين هؤلاء القصر القادمين بدون مرافق اثنان من إريتريا، بالإضافة إلى اثنين من العراق تتراوح أعمارهم بين 5 و 7 أعوام وتقيم والدتهما في ألمانيا.

وتتراوح أعمار باقي القصّر بين 8 و 17 عاما.

وتعتزم ألمانيا في المستقبل القريب استقبال المزيد من القصر من اليونان. وكان الائتلاف الحاكم قد قرر في الشهر الماضي إحضار ما يتراوح بين 1000 إلى 1500 طفل من اليونان إلى ألمانيا ورعايتهم.

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وبحسب قرار الائتلاف، فإن هذا الإجراء يتعلق بالأطفال الذين يعانون مرضا شديدا أو الذين ليس معهم مرافق أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.

يًشار إلى أن ثماني دول تابعة للاتحاد الأوروبي كانت أعلنت في مارس الماضي استعدادها المبدئي لإيواء قصر بدون مرافق ومهاجرين آخرين من اليونان.

وهذه الدول هي ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال وفنلندا ولوكسمبورج وكرواتيا وليتوانيا.

وتشارك المفوضية الأوروبية في جهود تنفيذ هذه العملية، من خلال اختيار الأطفال على سبيل المثال وحجز الرحلات.