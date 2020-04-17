الكويت: شفاء 33 حالة جديدة من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الجمعة، شفاء 33 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 258 حالة.
قال الوزير الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبالالمصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكانت الكويت أعلنت أمس الخميس في آخر إحصائية لها، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد وصل إلى 1524 إصابة، فيما سجلت 3 وفيات جراء الوباء.
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