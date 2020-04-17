قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين، تيري برانستاد، إن بلاده استقبلت حتى الآن 1200 طن من المواد الطبية من الصين، معربًا عن أمله في أن يسهم التعاون الأمريكي الصيني في مواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والمرحلةالأولى من الاتفاق التجاري في إقامة علاقات أفضل بين البلدين.
قال برانستاد - في تصريح نقلته إذاعة الصين الدولية اليوم /الجمعة/ - "لا يعتقد أن بكين تمنع بشكلمتعمد تصدير الأقنعة وغيرها من الإمدادات الطبية المضادة لفيروس كورونا الجديد، موضحا أنه لولا الدعم الصيني لما وصلت 1200 طن من المواد الطبية إلى الولايات المتحدة".
وأضاف أن تصدير الإمدادات الطبية من الصين شهد بعض التباطؤ، وذلك لأن الصين نفذت معايير مراقبة أكثر صرامة حيال المنتجات التي يتم تصديرها.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم اتهامات واشنطن.. الصين تدعم أمريكا بـ1200 طن إمدادات طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.