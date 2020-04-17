بلد أوروبي لا يتكلم عنه أحد هو الأكثر نسبة وفاة في القارة

سجلت إيطاليا وإسبانيا أرقام وفيات هي الأعلى في القارة العجوز، ولكن بلجيكا هي البلد الأوروبي الأول في معدل نسبة الوفاة قياسًابالمصابين وعدد السكان، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
سجلت بلجيكا اليوم الجمعة 306 وفيات جديدة خلالالـ24 ساعة مسجلة أعلى نسبة وفيات في القارة بنسبة 445 لكل مليون نسمة ونسبة تزيد على 13% بالنسبة لرقم المصابين.
تأتي إسبانيا ثانية بـ413 وإيطاليا ثالثة بـ367 حالة وفاة.
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