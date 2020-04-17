ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في إسبانيا إلى 585

ارتفع العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 585، اليوم الجمعة، مقارنة مع 551 أمس الخميس لكنه لا يزال أدنى بكثير من الأعداد التي سجلت خلال فترة ذروة التفشي في أوائل أبريل والتي تجاوزت 900 في اليوم.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 188068 اليوم الجمعة مقابل 182816 أمس الخميس بزيادة نسبتها 2.9 في المئة.