12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظات الشمالية بالضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 307 يضاف إليهم 95 إصابة بالقدس.

وقالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الإصابات الجديدة جاءت بواقع 6 من العمال داخل الخط الأخضر، و6 مخالطين، بينهم طفلان في محافظات القدس ورام الله والبيرة والخليل وجنين، وتحديداً من قطنة وكفر عقب في القدس ويطا في الخليل وخربثا المصباح وبيت لقيا في رام الله وكفر راعي في جنين.

وأشارت الكيلة إلى تعافي 8 حالات، حيث من المقرر مغادرتها اليوم مراكز الحجر الصحي في مستشفى هوغو شافير بترسمعيا وفندق الكرمل في رام الله، مؤكدة استقرار حالات جميع المصابين.