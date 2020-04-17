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سلطنة عمان تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19) منها ست وعشرون حالة لعمانيين، وأربع وعشرون حالة لغير عمانيين.

ووفقا للوزارة، يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1069) حالة وعدد الوفيات خمس، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وذكرت الوزارة أنها تود التأكيد على أن (176) حالة قد تماثلت للشفاء.

وتهيب الوزارة بالجميع (المواطنين والمقيمين) التقيد التام بالإجراءات الصحية لمكافحة تفشي الفيروس.

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