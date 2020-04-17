إندونيسيا تسجل أعلى عدد في حالات الإصابة بكورونا

سجلت إندونيسيا اليوم الجمعة 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5923، لتتجاوز الفلبين وتصبح الدولة صاحبة أعلى معدل تفش في جنوب شرق آسيا.

كما أعلن أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة عن 24 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 420. وقال يوريانتو إن إندونيسيا أجرت 42 ألف فحص لأشخاص حتى الآن.