لندن تدعو إلى إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل

دعا صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الجمعة الحكومة البريطانية لجعل ارتداء الكمامات الطبية إلزاميا للأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل للتحرك في العاصمة أو أثناء التسوق.
وقال خان إن الأدلة من جميع أنحاء العالم تثبت أن تغطية الوجه تساعد على وقف انتشار الفيروس.
وأمرت مدينة نيويورك الأميركية سكانها بارتداء الكمامات أو أي أغطية بديلة للوجه خلال أي موقف لا يسمح لهم بأن يكونوا على بعد مترين على الأقل من بعضهم البعض.
وقال خان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "في هذه الظروف التي لا يتاح لنا فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي، مثل استخدام وسائل النقل العام أو الذهاب للمتاجر، علينا أن نستخدم أغطية الوجه غير الطبية مثل أربطة الرأس والأوشحة والكمامات القابلة للاستخدام أكثر من مرة".
ولا تشير إرشادات التباعد الاجتماعي في بريطانيا إلى ارتداء الكمامات لكن خان قال إنه ينبغي تغيير ذلك.
وجرى تمديد حالة الإغلاق العام في بريطانيا ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل أمس الخميس مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 13729، وفي الوقت الذي حذر فيه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر من أن البلاد تخاطر بأن تصبح الأكثر نكبة بالفيروس في أوروبا.
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