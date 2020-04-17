الفلبين تسجل 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا



سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، 25 وفاة جديدة بفيروس كورونا و218 إصابة أخرى. وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 5878 بينما بلغت الوفيات 387. وأضافت أن 52 مريضا تعافوا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 487.

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