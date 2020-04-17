روسيا تسجل قفزة يومية جديدة في عدد الإصابات بكورونا

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن البلاد سجلت، اليوم الجمعة، ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 32007.

وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.