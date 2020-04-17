قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن البلاد سجلت، اليوم الجمعة، ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 32007.
وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل قفزة يومية جديدة في عدد الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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