قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن البلاد سجلت الجمعة ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4069 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 32007.
وبدأت حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع بشدة في روسيا هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة من تفشي المرض.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أمر بتأجيل موكب “يوم النصر” بمناسبة الذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى التهديد المستمر للصحة العامة من جائحة فيروس كورونا.
وقال بوتن في تصريحات متلفزة يوم الخميس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تجعل عقد احتفالات في الميدان الأحمر “أمرا خطيرا”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن “المخاطر المرتبطة بالوباء الذي لم يبلغ ذروته بعد عالية للغاية، ليس لدينا الحق في الاستعداد للموكب والاحتفالات الأخرى”، مضيفا أن الاحتفال بالذكرى السنوية سيقام في وقت لاحق من هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا.. ارتفاع قياسي بإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.