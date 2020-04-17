إصابة المئات من عناصر الجيش الإيراني بفيروس كورونا

أصيب 160 شخصا من عناصر الجيش الإيراني بفيروس كورونا المستجد، بينهم 120 من الموظفين و40 جندياً من الخدمة الإلزامية، بحسب ما ذكر مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني، الأدميرال حبيب الله سياري.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأدميرال سياري قوله: إن “العدو يعمل على قضية أن الثكنات العسكرية هي موقع لتفشي فيروس كورونا المستجد، ونحن ما زلنا نقول إن البيئة الأكثر صحة في المدن هي الثكنات العسكرية”.

وتابع: إنه “يوجد لدينا 120 من موظفي قوات الجيش الإيراني بالإضافة إلى 40 جندياً اصيبوا بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 3 أشخاص”.

وأردف: “يتم تطهير جميع أجزاء الثكنات العسكرية عدة مرات في اليوم، ويتم مراقبة جميع الموظفين أثناء الدخول والخروج”.

وألغت قيادة الجيش الإيراني مراسم الاحتفال بيوم الجيش المقرر في 17 من أبريل/ نيسان الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وفي الثلاثاء الماضي، أعلن الأدميرال سياري، أن عدد المصابين بهذا الفيروس يتراوح ما بين 70 إلى 80 عسكرياً، مضيفاً أن أحد المصابين من الجنود العسكريين توفي جراء كورونا، لكننا ما زلنا نشكك في وفاته”.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد سجلت 92 وفاة جديدة و 1606 إصابة أخرى، جراء تفشي فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت جهانبور بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “تسنيم”، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 4869 حالة بينما بلغ عدد الإصابات 77 ألف و995 إصابة، مشيرًا إلى وجود 3594 من المصابين بفيروس كورونا بحالة صحية حرجة للغاية، ويرقدون في مستشفيات.