لمنور وعمور يقدمان “حجاية هاينة”.. مداخيل العمل تخصص لصالح جمعية خيرية – فيديو

أصدر الفنانان حاتم عمور، وأسماء لمنور، عملا جديدا بعنوان “هاينة”، أنجزا الكليب الخاص به، دون الاخلال بالتباعد الاجتماعي، عبر تصوير فيديوهات بالهاتف، وتجميعها لإنجاز الكليب.

ونظرا إلى ما تفرضه حالة الطوارئ، قرر حاتم عمور، وأسماء لمنور، اللجوء إلى التصوير بتقنية “السيلفي”، لينجزا كليب أغنيتهما “هاينة”، التي سجلاها، قبل بداية الجائحة.

العمل الجديد لعمور، ولمنور، مختلف عن الأعمال التقليدية، إذ استحضرا فيه حجاية هاينا، من الثرات الشفهي المغربي، وقدماها على شكل أغنية.

وقال عمور على أنستغرام إن “العمل يعد التفاتة للأبناء من أجل ربطهم بالماضي الجميل”، موضحا أن الأغنية كانت جاهزة من أجل تصوير كليبها، لكن الظروف حالت دون ذلك، ليقررا إصدار العمل بطريقة مغايرة، وتخصيص مداخيله لإحدى الجمعيات الخيرية.