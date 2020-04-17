156 حالة جديدة بجهة مراكش أسفي… هكذا توزعت الإصابات الجديدة بكورنا جهويا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 16 ساعة الماضية، بمختلف ربوع المملكة بعد إنجاز 527تحليلا مخبريا جديدا خلال هذه الفترة.

وتوزعت الحالات الجديدة بين حالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بها إلى 57، وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 21 حالة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 702.

أما جهة فاس مكناس، فسجلت 41 حالة جديدة و358 حالة كعدد إجمالي، فيما سجلت جهة مراكش آسفي 156 حالة جديدة بإجمالي 543 حالة، وجهة الرباط سلا حالة واحدة جديدة بإجمالي 259 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 25 حالة جديدة بإجمالي 255 حالة .

أما باقي الجهات، فلم تسجل أي حالات جديدة خلال هذه الفترة، حيث استقرت الأعداد في 80 حالة بجهة درعة تافيلالت، و2 حالات بجهة الداخلة ، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون و4 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و140 حالة بجهة الشرق، و27 حالة بجهة سوس ماسة.