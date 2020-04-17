توقيف إسباني وحجز طن من المخدرات ومبلغ مليون أورو في سواحل غرناطة

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تمكن الحرس المدني الإسباني من اعتقال صاحب شاحنة، إسباني الجنسية، محملة بالحشيش، ومبلغ مالي قرب مدينة غرناطة.
وحسب ما تداولته وكالة الأنباء “أوربا بريس” أنه تم توقيف شاحنة تبريد قرب الشريط الساحلي لمدينة غرناطة، وبعد عملية تفتيش دقيق ضبطت عناصر الحرس المدني مخدرات الشيرا، ومبلغا ماليا يقدر بمليون أورو.
وتم توقيف سائق الشاحنة المذكورة، ووضع رهن الاعتقال في مقر بلدية “المنكب”، التابعة لإقليم غرناطة في انتظار عرضه على الشرطة القضائية من أجل التحقق من مصدر الأموال، والمخدرات، التي تم حجزها.
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