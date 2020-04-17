شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ألمانيا: كورونا بات تحت السيطرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 مساءً, 17 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بات تحت السيطرة ويمكن إدارته في ألمانيا.

وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم: “يمكننا الآن القول إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية الى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير”، موضحًا أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالى 1,7 ملايين شخص حتى الآن.

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