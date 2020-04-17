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41 وفاة و4070 إصابة بروسيا في حصيلة يومية لكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 مساءً, 17 أبريل 2020 م

المناطق - وكالات

سجلت روسيا 41 حالةً وفاة بالإضافة إلى 4070 إصابة مؤكدة جديدة في حصيلة يومية لفيروس المستجد.
وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 273 حالةً، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 32008 حالات.

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