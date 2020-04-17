نجدة بغداد : القبض على ٥١ شخصا مخالفا لحظر التجوال

وقالت في بيان مقتضب، إن دوريات نجدة بغداد القت القبض على ٥١ شخص من المخالفين لتعليمات حظر التجوال ضمن مناطق متفرقة من العاصمة.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر التجول، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقررت اللجنة العليا لادارة ازمة كوورنا في العراق تمديد حظر التجول في عموم البلاد حتى مطلع شهر رمضان، في حين كشفت تسريبات عن عزم السلطات فرض حظر تجول جزئي في الشهر المبارك.