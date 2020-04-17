الأمن الوطني يلقي القبض على مسؤول بتنظيم 'داعش' في نينوى

أعلن جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى، الجمعة، عن القاء القبض على احد مسؤولي تجنيد عصابات "داعش" في عملية امنية بالمحافظة. وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على احد قيادات عصابات داعش الارهابية المسؤولة عن تجنيد الافراد ومشارك في اعدام وقتل المواطنين، فضلا عن تنفيذ هجمات على القوات الامنية خلال سيطرتهم على المحافظة".



وأضاف الجهاز، أن "ذلك جرى بناءً على معلومات استخبارية افضت الى مداهمته واعتقاله وفق اوامر قضائية".

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