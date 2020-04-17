التقاعد تصدر توضيحا عن مكافأة نهاية الخدمة

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، الجمعة، توضيحا بشأن مقطع فيديو يظهرفيه رجل يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن مكافئة نهاية خدمته الاثنان وعشرون سنة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو والذي بثته إحدى القنوات التلفزيونية والذي يظهر فية مواطن يشكو من صرف مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن مكافئة نهاية الخدمة وان خدماته اثنان وعشرون سنة حسب ادعائه".



وأوضحت ان :هذا الفديو لايخص عمل الهيئة وانما المواطن يتكلم عن مبلغ مالي صرف له من مديرية تربية بابل/ تربية المسيب / التابعة لوزارة التربية وليس من التقاعد حيث ان قانون التقاعد النافذ حدد اقل راتب تقاعدي مع المخصصات خمسمائة ألف دينار وان مقدار مبلغ مكافئة نهايه الخدمة يصرف بواقع آخر راتب ومخصصات لمن له خدمة تقاعدية خمس وعشرين سنة فأكثر وان الهياة لا تصرف المبالغ المالية والمستحقات بصكوك".