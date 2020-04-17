صحة الكرخ تعلن اعداد الحالات المتبقية في مستشفى الفرات

اعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، الجمعة، عن الحالات الباقية التي تتلقى العلاج حالياً في مستشفى الفرات العام من فيروس كورونا وقالت في بيان مقتضب، إنه توجد من منطقة الدورة حالتين، حي الجهاد حالتين، منطقة البياع حالتين، من منطقة الحرية حالة واحدة، من الدولعي حالة واحدة، من حي العامل حالة واحدة، من محافظة ذي قار حالة واحدة.



واوضح أنه توجد حالتين من سكنة رحمانية الجعيفر في مدينة الطب.

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