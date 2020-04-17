صحة النجف تعلن ٢١ حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "مغادرة ٢١ مصابا بفيروس كورونا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء".

وتعلن محافظة النجف ومحافظات اخرى بين الحين والآخر عن تماثل عدد من المصابين بفيروس كورونا الى الشفاء التام ومغادرتهم المستشفيات المخصصة لحجرهم.