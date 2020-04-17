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صحة النجف تعلن ٢١ حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

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أعلن دائرة صحة النجف، الجمعة، عن 21 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس بالمحافظة.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "مغادرة ٢١ مصابا بفيروس كورونا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء".

وتعلن محافظة النجف ومحافظات اخرى بين الحين والآخر عن تماثل عدد من المصابين بفيروس كورونا الى الشفاء التام ومغادرتهم المستشفيات المخصصة لحجرهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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