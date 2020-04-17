البنك المركزي : الأحد والأثنين إجازة بمناسبة «عيد القيامة المجيد وشم النسيم»

قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المحلية، يومي الأحد والأثنين المقبلين 19، و20 أبريل بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وتستمر البنوك العاملة في السوق المحلية والبالغ عددها نحو 40 بنكًا، في تقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها الـ13 ألف ماكينة صراف آلي.

وأوضح البنك المركزي، أنه من المقرر أن تستأنف جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، عملها صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل ٢٠٢٠، بعد قرار تعطيل العمل بها يومي الأحد والأثنين المقبلين 19، و 20 أبريل بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.