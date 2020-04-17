أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ انه "تناولت بعض الجهات السياسية قرار وزيرة العدل إحالة مرسوم ​التشكيلات القضائية​ بما يدل على عدم معرفة عميقة بالقانون. وللتذكير فإن جميع مراسيم التشكيلات التي صدرت منذ العام 2001 تضمنت في وقت واحد توقيعي وزيري العدل والدفاع، أما هذه المرة فإن تجزئة وزيرة العدل مرسوم التشكيلات إلى مرسومين من شأنه أن يحصر توقيع وزيرة الدفاع بمرسوم تعيين ​القضاة​ العدليين لدى المحاكم العسكرية وفقا للمادة 13 من قانون ​القضاء العسكري​، دون توقيعها على التشكيلات المتعلقة بالقضاة لدى المحاكم ​العدلية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير العدل: تجزئة التشكيلات جاء وفق المادة 13 من القضاء العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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