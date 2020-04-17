قرارات تخلية وتخفيض كفالات انفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس

تم إصدار قرارات تخلية وتخفيض كفالات، إنفاذا لخطة ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية، للإسهام بإطلاق وتخلية سجناء وموقوفين احتياطيا لحمايتهم من ​فيروس كورونا​، وبتنسيق وتعاون في ما بين الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في ​الشمال​ القاضي ​رضا رعد​ وقضاة الشمال، نقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​، وبمتابعة يومية من أعضاء لجنة السجون في النقابة، وتم إصدار:

-82 قرار تخلية خلال أيام: الثلاثاء، الأربعاء والخميس توزعت على الشكل الاتي:

-15 قرار تخلية عن الهيئة الاتهامية في الشمال، برئاسة الرئيس الأول رضا رعد، بكفالات بسيطة ودون كفالات.

-21 قرار تخلية بكفالات ودون كفالات، عن ​محكمة​ جنايات الشمال، برئاسة القاضي بسام مولوي.

-5 قرارت تخفيض كفالات الى الحد الأدنى عن محكمة جنايات الشمال، برئاسة القاضي بسام مولوي.

-9 قرارات تخلية بكفالات بسيطة ودون كفالات، منها قرار تخلية لسجينٍ مريض، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي.

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-13 قرار تخلية بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق: جناح عبيد، ناجي الدحداح، احمد رامي الحاج، هدى الحاج، داني زعني.

-7 قرارات تخلية عن محكمة الإستئناف الجزائية برئاسة القاضي سهى الحسن.

-8 قرارات تخلية موزعة في ما بين محكمة جزاء حلبا و​القبيات​ و​البترون​.

-9 قرارات تخلية عن محكمة جزاء طرابلس برئاسة ​القضاة​ زياد دواليبي، ريان نصر، هنادي جابر.

-22 طلب تخلية تم تقديمها عبر أهالي الموقوفين في النقابة، تم التوافق على 8 منها، ويتم متابعة العمل عليها مع ​القضاء​ المختص عبر الCall Center في النقابة.

-30 جلسة استجواب عن بعد، في دائرة التحقيق الالكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom، بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس.