قرارات تخلية وتخفيض كفالات انفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس

تم إصدار قرارات تخلية وتخفيض كفالات، إنفاذا لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية، للإسهام بإطلاق وتخلية سجناء وموقوفين احتياطيا لحمايتهم من فيروس كورونا، وبتنسيق وتعاون في ما بين الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد وقضاة الشمال، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وبمتابعة يومية من أعضاء لجنة السجون في النقابة، وتم إصدار:
-82 قرار تخلية خلال أيام: الثلاثاء، الأربعاء والخميس توزعت على الشكل الاتي:
-15 قرار تخلية عن الهيئة الاتهامية في الشمال، برئاسة الرئيس الأول رضا رعد، بكفالات بسيطة ودون كفالات.
-21 قرار تخلية بكفالات ودون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال، برئاسة القاضي بسام مولوي.
-5 قرارت تخفيض كفالات الى الحد الأدنى عن محكمة جنايات الشمال، برئاسة القاضي بسام مولوي.
-9 قرارات تخلية بكفالات بسيطة ودون كفالات، منها قرار تخلية لسجينٍ مريض، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي.
-13 قرار تخلية بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق: جناح عبيد، ناجي الدحداح، احمد رامي الحاج، هدى الحاج، داني زعني.
-7 قرارات تخلية عن محكمة الإستئناف الجزائية برئاسة القاضي سهى الحسن.
-8 قرارات تخلية موزعة في ما بين محكمة جزاء حلبا والقبيات والبترون.
-9 قرارات تخلية عن محكمة جزاء طرابلس برئاسة القضاة زياد دواليبي، ريان نصر، هنادي جابر.
-22 طلب تخلية تم تقديمها عبر أهالي الموقوفين في النقابة، تم التوافق على 8 منها، ويتم متابعة العمل عليها مع القضاء المختص عبر الCall Center في النقابة.
-30 جلسة استجواب عن بعد، في دائرة التحقيق الالكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom، بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس.
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