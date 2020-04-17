وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 668

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 5 إصابات جديدة ب​كورونا​ ليرتفع العدد الى 668، مبينة أن هذه الحالات الجديدة هي لمقيمين، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة جديدة بين الوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة المنصرمة هي 1070، اما عدد الوفيات فلا يزال 21 حالة.

وبحسب تطبيق الوزراة، فقد بلغ عدد الإصابات في منطقة المتن 139، بيروت 116، كسروان 76، بشري 64، بعبدا 56، جبيل 47، زغرتا 33، عكار 26، شوف 19، عاليه 18، البترون 17، طرابلس 14، صيدا 12، صور 9، الكورا 6، بعلبك 5، بنت جبيل 3، المنية-الضنية 3، النبطية 1، زحلة 1، مرجعيون 1، وحالتان قيد التحقق منهما.