الجيش: توقيف م.س لإقدامه على إطلاق النار باتجاه والدته وشقيقتيه

اعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ ان "دورية من ​مديرية المخابرات​ في ​بلدة جديتا​ - ​البقاع​، اوقفت المدعو (م . س) الذي أقدم فجر اليوم على ​إطلاق النار​ من مسدسه الحربي باتجاه والدته وشقيقتيه، ما أدى إلى مقتل الوالدة وإحدى الشقيقتين وإصابة الأخرى بطلق ناري في الرأس نقلت إلى ​مستشفى شتورا​ للمعالجة. وقد ضبط بحوزته مسدس حربي مجهز بكاتمٍ للصوت. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص". إضغط للمزيد

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